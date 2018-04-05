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Спасатели рекомендуют жителям Магадана без особой необходимости не покидать свои дома
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Спасатели рекомендуют жителям Магадана без особой необходимости не покидать свои дома 

Авторадио 47 минут назад
Опасность представляет ураганный ветер, который сносит кровли, роняет деревья и рекламные конструкции. Порывы достигают 30 метров в секунду. В объектив камеры видеонаблюдения попало падение снега и льда с крыши многоэтажки. Глыбы сдуло ветром, и они рухнули прямо на припаркованные у дома автомобили. Из-за непогоды дорога Магадан — Балаганное — Талон в настоящее время закрыта, на ней развернут мобильный пункт обогрева. Парализовано движение не только на автотрассах, но и в морском торговом порту. Десятки судов вынуждены отменить свои рейсы. А всем сотрудникам сегодня разрешили не выходить на работу. Дома остались и школьники.
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