Спасатели рекомендуют жителям Магадана без особой необходимости не покидать свои дома 

Опасность представляет ураганный ветер, который сносит кровли, роняет деревья и рекламные конструкции. Порывы достигают 30 метров в секунду. В объектив камеры видеонаблюдения попало падение снега и льда с крыши многоэтажки. Глыбы сдуло ветром, и они рухнули прямо на припаркованные у дома автомобили. Из-за непогоды дорога Магадан — Балаганное — Талон в настоящее время закрыта, на ней развернут мобильный пункт обогрева. Парализовано движение не только на автотрассах, но и в морском торговом порту. Десятки судов вынуждены отменить свои рейсы. А всем сотрудникам сегодня разрешили не выходить на работу. Дома остались и школьники.