В Салехарде измерили сугробы

Общественники и сотрудники ГИБДД проверили, как салехардские дорожники борются со снегом. Обнаружили гигантские кучи и исчезнувшие тротуары.

Рейд прошел 5 апреля в рамках проекта «Снежный фронт». Руководитель регионального исполкома ОНФ в ЯНАО Вячеслав Галушко рассказал, что активисты изучают ситуацию с очисткой снега во дворах, на крышах зданий, на проезжей части и тротуарах. Вместе с «фронтовиками» инспекцию провели сотрудники ГИБДД.

— Мы увидели, что далеко не всё так хорошо, как хотелось бы: многие тротуары завалены снегом, в некоторых местах глубина покрова достигает 50 сантиметров, — отметил Вячеслав Галушко.

Кроме того, были претензии к очистке пешеходных переходов — часть из них погребена под полуметровыми снежными барханами. По ним «особенно приятно» пробираться на каблуках или с детской коляской. А на некоторых тропах двум людям разойтись трудновато — ширина всего 90 сантиметров!..

Замерили и снежные горы: некоторые, что в длину, что в высоту оказались весьма внушительными. Пару куч-переростков зафиксировали недалеко от редакции «Красного Севера». Одна за зиму настолько разрослась, что даже водитель в высокой фуре рискует не заметить помеху вовремя.

— Вал должен быть не выше уровня глаз водителя, управляющего легковым автомобилем, то есть не более метра 20 сантиметров. Это позволяет убедиться в безопасности маневра. Здесь же выше трех метров, — прокомментировал Виктор Канубирков, старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Салехарду

Общественники пообещали, что обо всех измерениях сообщат в мэрию, подкрепив обращение фотографиями.

— Мы надеемся, что власти Салехарда не останутся равнодушными, побеседуют с коммунальщиками и устранят нарушения, — прокомментировал Вячеслав Галушко.

По мнению Марины Кильян, руководителя ЦОК в сфере ЖКХ ЯНАО, виноваты «системные ошибки».

— Так сложилось, что за этой сферой следит десять ведомств, между которыми очень мелко разделены полномочия. В результате возникают нестыковки, недоговоренности и проблемы с исполнением обязательств. Последствия небезопасны, хотя к этой сфере, как мне кажется, все без исключения давно должны поменять свое отношение.

Меры пообещали принять и представители ГИБДД. Виктор Канубирков рассказал, что по итогам рейда составят административные материалы, которые направят в суд. Организации, отвечающей за очистку, грозит штраф — до 300 тысяч рублей. Однако, как показывает практика, дорожники не готовы платить по счетам сразу и практически всегда обжалуют решения суда.

— В первом квартале 2018 года мы направили в суд 13 административных материалов, по нескольким — решения вынесены, штраф оплачен, — отметил Виктор Канубриков.

Он подчеркнул, что от салехардцев, недовольных ситуацией на дорогах и тротуарах, поступает много обращений. Каждый такой сигнал проверяется.