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Мэр Рязани Сергей Карабасов оценил масштабы паводка в окрестностях города
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Мэр Рязани Сергей Карабасов оценил масштабы паводка в окрестностях города 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
5 марта начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов вместе с и.о. главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым участвовали в выездном мониторинге паводковой ситуации на Оке, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Мы усиливаем мониторинг, когда температура воздуха повышается не только днем, но и ночью, и возникает угроза резкого подъема воды, — сказал главный рязанский спасатель Сергей Филиппов. — Для контроля за ситуацией используются беспилотные летательные аппараты, а для передвижения по водоему — судно на воздушной подушке».
В свою очередь, Сергей Карабасов отметил, что городские службы готовы к прохождению паводка.
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