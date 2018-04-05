Мэр Рязани Сергей Карабасов оценил масштабы паводка в окрестностях города

«Мы усиливаем мониторинг, когда температура воздуха повышается не только днем, но и ночью, и возникает угроза резкого подъема воды, — сказал главный рязанский спасатель Сергей Филиппов. — Для контроля за ситуацией используются беспилотные летательные аппараты, а для передвижения по водоему — судно на воздушной подушке».

В свою очередь, Сергей Карабасов отметил, что городские службы готовы к прохождению паводка.