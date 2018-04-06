Все зимние автомобильные дороги на Ямале закроют до 30 апреля

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Все зимние автомобильные дороги регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закроют до 30 апреля. Об этом в пятницу сообщил инженер отдела содержания и ремонта автодорог дорожной дирекции округа Владимир Щепин.

"По заключенным контрактам зимники должны работать до 30 апреля, но обычно мы их закрываем немного раньше по погодным условиям. По опыту прошлых лет — это период с 20 по 30 апреля. В округ пришло потепление, поэтому даты закрытия зимников напрямую зависят от повышения температуры", — привели его слова в пресс-службе губернатора ЯНАО.

На следующей неделе закроют часть зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. «Дорожники из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры закрывают участок от границы округа до села Теги, в связи с чем ямальские дорожники закрывают участок от села Азовы до границы округа. По участкам Лабытнанги — Мужи — Азовы движение будет открыто, пока позволяют погодные условия», — добавили в пресс-службе.

По данным властей, в пятницу проезд открыт по всем региональным зимникам.