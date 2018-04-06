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Все зимние автомобильные дороги на Ямале закроют до 30 апреля
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Все зимние автомобильные дороги на Ямале закроют до 30 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Ямал"
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Все зимние автомобильные дороги регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закроют до 30 апреля. Об этом в пятницу сообщил инженер отдела содержания и ремонта автодорог дорожной дирекции округа Владимир Щепин.
"По заключенным контрактам зимники должны работать до 30 апреля, но обычно мы их закрываем немного раньше по погодным условиям. По опыту прошлых лет — это период с 20 по 30 апреля. В округ пришло потепление, поэтому даты закрытия зимников напрямую зависят от повышения температуры", — привели его слова в пресс-службе губернатора ЯНАО.
На следующей неделе закроют часть зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. «Дорожники из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры закрывают участок от границы округа до села Теги, в связи с чем ямальские дорожники закрывают участок от села Азовы до границы округа. По участкам Лабытнанги — Мужи — Азовы движение будет открыто, пока позволяют погодные условия», — добавили в пресс-службе.
По данным властей, в пятницу проезд открыт по всем региональным зимникам.
"По сезонным автодорогам Салехард — Надым и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (в границах ЯНАО) открыто движение для всех транспортных средств массой до 30 тонн. На зимнике Уренгой — Красноселькуп запрещено движение для легковых неполноприводных автомобилей массой до 3,5 тонны, для всего остального транспорта массой до 30 тонн движение открыто. На участке Аксарка — Салемал — Панаевск зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сал разрешено движение для всех видов транспорта массой до 20 тонн, на участок Панаевск — Яр-Сале допускаются только полноприводные и грузовые автомобили массой до 20 тонн", — уточнили в пресс-службе.
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