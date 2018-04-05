МЧС предупредило об усилении ветра в Калининградской области до 19 м/с

При этом, по данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром местами пройдет небольшой дождь, днем температура воздуха будет колебаться от плюс 5 до плюс 9 градусов Цельсия.

Несмотря на то, что усиление ветра до 19 м/с не подпадает под критерии штормового предупреждения, управление просит горожан быть осторожными.

В частности, рыбакам следует отказаться от выхода в море и внутренние водоемы на маломерных судах. Это опасно для жизни.