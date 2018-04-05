Ещё
МЧС предупредило об усилении ветра в Калининградской области до 19 м/с
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило об усилении ветра в Калининградской области до 19 м/с 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
В Калининградской области 6 апреля усилится ветер. Порывы будут достигать 14-19 м/с, сообщает региональное управление МЧС.
При этом, по данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром местами пройдет небольшой дождь, днем температура воздуха будет колебаться от плюс 5 до плюс 9 градусов Цельсия.
Несмотря на то, что усиление ветра до 19 м/с не подпадает под критерии штормового предупреждения, управление просит горожан быть осторожными.
В частности, рыбакам следует отказаться от выхода в море и внутренние водоемы на маломерных судах. Это опасно для жизни.
АиФ: последние новости
Калининградский аэропорт Храброво возобновил работу Ученые БФУ рассказали о погоде в апреле в Калининградской области Отопление в домах калининградцев не отключат до мая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила379
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус18
В России введут новую меру пресечения93
«Крым захватим танками»364
Войска ВВО подняты по тревоге97
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение