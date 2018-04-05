Ученые рассказали, где лучше всего ставить скворечники

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Скворечники и другие домики для птиц нельзя прикреплять к южным стенам домов, так как летом они будут слишком сильно прогреваться и тормозить рост птенцов синиц и прочих птиц, говорится в статье, опубликованной в Journal of Avian Biology.

"Мы наблюдали за синицами, однако и другие птицы будут вести себя подобным образом. Удивительно, что даже 10 дневные птенцы так хорошо справляются с избавлением от излишков тепла. Тем не менее, не ставьте скворечники так, что они будут смотреть в сторону юга — лучше всего размещать их в тени", — рассказывает Фредрик Андреассон (Fredrik Andreasson) из университета Лунда ( Швеция ).

Жители крупных городов, деревень и прочих селений нередко строят скворечники летом и подкармливают птиц зимой, думая, что это поможет им выжить и воспитать потомство в безопасности.

Строя подобные домики и кормушки для птиц, как отмечает эколог, люди не учитывают то, что пернатые обитатели лесов и городов размещают свои гнезда не случайным образом. Они учитывают то, как дуют ветра, с какой стороны светит солнце, как падают осадки и множество других факторов, которые остаются для нас незаметными.

Андреассон и его коллеги узнали, где лучше всего расположить скворечник, наблюдая за тем, как птенцы обычных синиц (Cyanistes caeruleus) реагировали на перегрев или недостаток тепла в их природных гнездах.

Дело в том, что детеныши и птиц, и млекопитающих не могут полноценно контролировать температуру своего тела, как это могут делать взрослые особи. Поэтому внезапные изменения климата, а также продолжительные эпизоды жары и холода могут крайне негативно повлиять на их здоровье и даже лишить их жизни.

По этой причине глобальное потепление и связанные с ним изменения погоды и климата сильнее и опаснее всего влияют на жизнь птенцов. К примеру, учащение дождей и эпизодов жары в южном полушарии Земли уже привело к массовой гибели птенцов пингвинов, и, скорее всего, станет причиной полного вымирания некоторых видов этих птиц к концу столетия.

Шведские экологи проверили, как подобные процессы будут влиять на жизнь обычных синиц, живущих во всех регионах умеренного климатического пояса Земли, подкладывая в их гнезда грелки, разогревавшие их до температуры в 45-50 градусов, что выше нормы на 5-10 градусов.

К некоторому удивлению ученых, все птенцы выжили в таких условиях даже на самых уязвимых стадиях развития, на 8-12 день после выхода из яйца. С другой стороны, подобный подвиг не был бесплатным для синиц. Рост таких птенцов сильно замедлился, и они набрали на 10% меньше массы за первые две недели жизни, чем их сородичи из обычных гнезд.

Все это говорит о том, что глобальное потепление повлияет на жизнь синиц не так сильно, как оно сказалось на выживании пингвинов. Тем не менее, ученые рекомендуют всем любителям птиц ставить скворечники в относительно темных местах, где тепло и лучи Солнца не будут создавать дополнительные угрозы для здоровья птенцов.