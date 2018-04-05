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МЧС: оренбуржцам не стоит пока менять зимнюю резину
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МЧС: оренбуржцам не стоит пока менять зимнюю резину 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона рекомендует владельцам автомобилей пока повременить со сменой зимних шин на летние.
В Оренбуржье этой весной потепление сменяется резким похолоданием. Гололед становится реальной угрозой безопасности автовладельцев и пешеходов.
«Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днем машина стоит на стоянке — торопиться ставить летние шины не стоит, поскольку и в апреле бывают заморозки, следовательно — будет гололед», -советуют сотрудники управления. Также они напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и просят не совершать резких маневров в гололед.
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