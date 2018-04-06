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МЧС предупредило жителей Подмосковья о порывах ветра до 18 м/с в субботу
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о порывах ветра до 18 м/с в субботу 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Московской области в субботу, 7 апреля, ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 7 апреля 2018 г. по Московской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра 7-12 м/с, с порывами 13-18 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали при сильном ветре не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, а также держаться подальше от гнилых и старых (особенно одиночно стоящих) деревьев. Также не следует находиться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.
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