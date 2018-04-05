В Орле затопило набережную

Сегодня, 5 апреля, значительно поднялся уровень воды в Оке. Река затопила набережную. Буквально на днях по ней еще бегали спортсмены и гуляли горожане, а сейчас из воды видны только ограждения проминадов.

Примечательно, что 3 апреля начальнику МКУ «Управление капитального строительства» Сергею Костикову было дано поручение изучить набережную и зафиксировать на фото и видео все разрушения, чтобы составить дефектную ведомость и предъявить строителям.

Выше по течению закрыт низководный мост вблизи деревни Тайное через реку Оку. Уровень воды выше дорожного покрытия на 200 сантиметров.

В ближайшие сутки в связи с положительными значениями температуры воздуха и обильным снеготаянием прогнозируется дальнейший подъем уровней воды в реках Орловской области . На 5 апреля подтопленных населенных пунктов нет, закрыты 11 низководных мостов.

(Фото групп «Интересный Орел», «Город Орел»).