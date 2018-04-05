Ещё
В Орле затопило набережную
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле затопило набережную 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 5 апреля, значительно поднялся уровень воды в Оке. Река затопила набережную. Буквально на днях по ней еще бегали спортсмены и гуляли горожане, а сейчас из воды видны только ограждения проминадов.
Примечательно, что 3 апреля начальнику МКУ «Управление капитального строительства» Сергею Костикову было дано поручение изучить набережную и зафиксировать на фото и видео все разрушения, чтобы составить дефектную ведомость и предъявить строителям.
Выше по течению закрыт низководный мост вблизи деревни Тайное через реку Оку. Уровень воды выше дорожного покрытия на 200 сантиметров.
В ближайшие сутки в связи с положительными значениями температуры воздуха и обильным снеготаянием прогнозируется дальнейший подъем уровней воды в реках Орловской области. На 5 апреля подтопленных населенных пунктов нет, закрыты 11 низководных мостов.
(Фото групп «Интересный Орел», «Город Орел»).
Сообщение В Орле затопило набережную появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В случае подтопления моста через Сосну, в Ливнах пустят дополнительные маршрутки На Орловщину надвигается резкое потепление Орловские дорожники ремонтировали ямы снегом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила175
Войска ВВО подняты по тревоге127
«Крым захватим танками»394
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи105
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение