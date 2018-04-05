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Ямочный ремонт дорог начнется в конце апреля
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Ямочный ремонт дорог начнется в конце апреля 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В конце апреля подрядчики приступят к ямочному ремонту дорог Калуги. На эти цели в городском бюджете выделено 39 миллионов рублей. «В первую очередь, ямочный ремонт будет осуществлен на улицах первой и второй категорий, то есть, там, где наблюдается максимальная интенсивность движения транспорта. Большую помощь специалистам окажет общественная организация „Дорожный патруль-Калуга“, информируя о проблемных местах на дорогах», — сказал первый заместитель Городского Головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев. Сейчас специалисты обследуют дороги и составляют технологические карты ремонта дорожного полотна. По сообщению пресс-службы городской управы, современные технологии позволяют ремонтировать дорожное покрытие при любых температурах. В частности, для ямочного ремонта проезжей части используется технология литого асфальта. Эта асфальтобетонная смесь отличается высоким содержанием битума. Ее температура достигает 240 градусов, поэтому она применяется весной и зимой. Капитальный ремонт дорожного полотна в этом году будет сделан на улице Генерала Попова, на участке от Секиотовского кольца до Калашникова хутора и поворота от Тульского шоссе до магазина «Метро».
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