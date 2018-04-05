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Московские спасатели на водных объектах стали переходить на усиленный режим работы в связи с таянием льда
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Московские спасатели на водных объектах стали переходить на усиленный режим работы в связи с таянием льда 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные поисково-спасательные станции на водных объектах переходят на усиленный режим работы в связи с таянием льда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» (МГПСС) Василий Марьян.
«На текущий момент в усиленном режиме в связи таянием льда на водных объектах столицы работают две поисково-спасательные станции — «Татарово» и «Серебряный бор». Это связано с тем, что толщина льда уменьшается, с каждым днем — минус 2-3 сантиметра, и уже было одно спасение рыбака в районе Серебряного бора. Всего с начала года в зонах ответственности МГПСС были спасены восемь человек, 14 оказана первая помощь, эвакуировано из воды три автомобиля, два гидроцикла и два квадроцикла. Постепенно, по мере уменьшения толщины льда, остальные станции будут переходить на усиленный режим. В целом группировка МГПСС полностью готова к обеспечению безопасности», — заявил В. Марьян.
Он подчеркнул, что на данный момент уровень воды на всех водоемах столицы находится в пределах нормы.
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