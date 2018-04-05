На улице Ленина под тяжестью снега обрушилась часть балкона

30 марта в Костроме на улице Ленина, 92 произошло ЧП. Обрушился козырек балкона 3 этажа, на котором было много снега и льда, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Конструкция рухнула рядом со со входом в магазин цветов.

Видео, на котором запечатлены последствия обрушения, засняла костромичка. Видно, что козырек, сделанный из металла и дерева, лежит у самых дверей магазина. В момент падения конструкции кто-то мог входить в магазин, и тогда последствия были бы трагическими.

Сход снега произошел и у соседнего магазина, где торгуют мясом, там снежно-ледовая масса тоже упала к самому входу.

Это не первый случай некачественной очистки крыш от снега и льда в нашем городе. Сегодня мы писали о том, что на машину упала глыба льда со здания в центре города.