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На улице Ленина под тяжестью снега обрушилась часть балкона
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На улице Ленина под тяжестью снега обрушилась часть балкона 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
30 марта в Костроме на улице Ленина, 92 произошло ЧП. Обрушился козырек балкона 3 этажа, на котором было много снега и льда, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Конструкция рухнула рядом со со входом в магазин цветов.
Видео, на котором запечатлены последствия обрушения, засняла костромичка. Видно, что козырек, сделанный из металла и дерева, лежит у самых дверей магазина. В момент падения конструкции кто-то мог входить в магазин, и тогда последствия были бы трагическими.
Сход снега произошел и у соседнего магазина, где торгуют мясом, там снежно-ледовая масса тоже упала к самому входу.
Это не первый случай некачественной очистки крыш от снега и льда в нашем городе. Сегодня мы писали о том, что на машину упала глыба льда со здания в центре города.
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