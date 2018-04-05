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Китай объявил «голубое» предупреждение в связи с песчаными бурями
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Китай объявил «голубое» предупреждение в связи с песчаными бурями 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Метеослужба Китая объявила «голубое» предупреждение в связи с песчаными бурями, которые ожидаются в северо-западных районах страны.
С четверга до утра пятницы пыль и ветер затронут некоторые районы провинций Цинхай, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР/, АР Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйского автономного района, сообщил Национальный метеорологический центр.
Некоторые места АР Внутренняя Монголия, провинции Цинхай и СУАР окажутся во власти песчаных бурь.
Синоптики советуют жителям вышеуказанных регионов закрыть окна и двери своих домов, а также при выходе на улицу надевать противопылевые маски.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и голубой.
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