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На Ямале начался сезон летающих сугробов. Берегите себя и автомобили
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На Ямале начался сезон летающих сугробов. Берегите себя и автомобили 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале начали фиксироваться случаи падения снега с крыш зданий на имущество людей. Пострадали уже несколько машин в Ноябрьске и Новом Уренгое. К счастью, среди людей пострадавших нет.
Для предупреждения несчастных случаев, связанных со сходом снега и падением сосулек с крыш, спасатели рекомендует гражданам соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий.
При выходе из зданий рекомендуется обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их падения. Особое внимание детям — необходимо побеседовать с ними о безопасности.
Если во время движения по тротуару слышен подозрительный шум, то нельзя останавливаться, поднимать голову и всматриваться в высоту. Возможно, это снег или ледяная глыба. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Руководители предприятий, жилищных организаций обязаны принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снега. Владельцы частных домов должны также очищать крыши от снега, чтобы избежать трагических происшествий.
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