Пасха в Саратовской области будет светлой

Весна вступает в свои права на территории областного центра и региона.

Уже в пятницу 6 апреля уличные термометры покажут от +7 до +9 градусов. Причем, ночью немного подморозит, но ниже -2 шкала на градусниках не покажет.

Однако солнца пока мало, да и ветер ожидается северный, до 12 м/с. Саратовские синоптики предупреждают саратовцев о сильном тумане, который вероятен 6 апреля. Причем, видимость ухудшится до 500 метров и менее.

А вот пасхальное воскресенье должно порадовать в середине дня солнцем и отсутствием осадков. Хотя первая половина праздничного дня будет немного облачной. Но в целом Пасха будет в прямом смысле светлой. Днем в воскресенье 8 апреля разогреет до +6. Ночью от 0 до -1.