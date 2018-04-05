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Пасха в Саратовской области будет светлой
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Пасха в Саратовской области будет светлой 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Весна вступает в свои права на территории областного центра и региона.
Уже в пятницу 6 апреля уличные термометры покажут от +7 до +9 градусов. Причем, ночью немного подморозит, но ниже -2 шкала на градусниках не покажет.
Однако солнца пока мало, да и ветер ожидается северный, до 12 м/с. Саратовские синоптики предупреждают саратовцев о сильном тумане, который вероятен 6 апреля. Причем, видимость ухудшится до 500 метров и менее.
А вот пасхальное воскресенье должно порадовать в середине дня солнцем и отсутствием осадков. Хотя первая половина праздничного дня будет немного облачной. Но в целом Пасха будет в прямом смысле светлой. Днем в воскресенье 8 апреля разогреет до +6. Ночью от 0 до -1.
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