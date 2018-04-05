Московские коммунальщики приступили к очистке вентиляционных шахт

Во время работ коммунальщики будут использовать аварийный «Посейдон».

В четверг, 5 апреля, в столице стартовали работы по очищению вентиляционных шахт после зимнего сезона.

— В период зимних холодов вентиляционные шахты прикрывают специальными заслонками-шиберами, чтобы создать необходимый микроклимат для находящихся под землей коммуникаций. С наступлением тепла шиберы убирают, а вентшахты очищают, смывая накопившуюся грязь и пыль, — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Во время работ коммунальщики будут использовать аварийный автомобиль с водонапорным аппаратом с пескоструйным элементом «Посейдон».

Автомобиль способен за считанные секунды очистить вентшахту от пыли и грязи благодаря разогретой до 90 градусов воде, которая подается под высоким давлением. Песок можно использовать для избавления от ржавчины и старой краски, передает агентство городских новостей «Москва»

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