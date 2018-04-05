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В Свердловской области не прогнозируется серьезный паводок
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В Свердловской области не прогнозируется серьезный паводок 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты не прогнозируют в этом году серьезного паводка в Свердловской области из-за малоснежной зимы. Как сообщил в четверг журналистам начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский, уровень воды во время паводка на Среднем Урале будет в среднем ниже нормы на 10%.
"Уровень воды будет ниже нормы, у каждой реки она своя. Мы прогнозируем уровень на паводок 2018 года ниже нормы в среднем на 10%. Если не будет никаких форс-мажоров и опасных явлении, то этот паводок прогнозируется проще прошлогоднего. Но с каждым годом в России количество опасных явлении природного характера, которые негативно влияют на паводок, увеличивается, и спрогнозировать мы их не можем", — сказал он.
Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко сообщила журналистам, что на западе региона, включая Екатеринбург, в марте выпало 50% от общего количества зимних осадков. По ее словам, зима на Среднем Урале была малоснежной, выпало около 70-80% нормы осадков.
"На некоторых реках образовался толстый лед, в то время как на других реках он тонких. Местами есть сильное промерзание почвы до 1,5 метров. В итоге, может случиться так, что вода пойдет поверх льда. Также в период снеготаяния могут выпадать дождевые осадки, которые тоже пойдут поверх льда", — сказал Роговский.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Иван Павленко подчеркнул, что в регионе создана группировка из 12 тыс. человек, почти 3 тыс. единиц техники. «Также 120 плавсредств, 19 беспилотных летательных авиасистем, два вертолета Ми-8 и два вертолета Ми-2 медицины катастроф. Беспилотники будут использоваться как для мониторинга, так и для охраны домов от мародеров», — сказал он.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов добавил, что паводок может коснуться семи муниципалитетов региона. Для жителей подготовлено около 140 тонн продуктов и предметов первой необходимости.
О прошлых паводках
В 2017 году в Свердловской области было затоплено несколько десятков населенных пунктов, однако ситуация была не настолько серьезная, как в 2016 году, когда в регионе в зоне подтопления оказались 35 населенных пунктов, было подтоплено 749 придомовых территории, 365 жилых домов и 24 садовых участка.
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