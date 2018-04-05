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Когда должны отключать отопление?
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Когда должны отключать отопление? 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Когда отключат отопление
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных 354-м постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г., отопительный период заканчивается, когда в течение 5 суток подряд среднесуточная температура воздуха за окном выше +8 °C.
Как правило, решение об отключении отопления принимают местные органы власти (исполкомы), выпуская специальное постановление. Также отопление может быть отключено по решению общего собрания собственников в доме и подаче письменного заявления в ресурсоснабжающую компанию. Таким образом, точных сроков отключения отопления не бывает — все зависит от погоды. Так, в 2018 году в Казани отопительный сезон официально завершился 28 апреля, но в связи с установившейся холодной погодой в мае, 11-го мая подача тепла была возобновлена. Отопление включается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд ниже +8 градусов.
В первую очередь, как правило, отключают отопление административных зданий, заводов и других промышленных объектов. Затем идут жилые дома. В последнюю очередь отключаются детсады, больницы и другие социальные учреждения.
При наличии в доме автономной системы отопления (например, газовый котел), решение о включении и отключении отопления принимают сами жильцы.
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