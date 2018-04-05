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Синоптики ожидают по-летнему тёплый апрель в Ленобласти
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Синоптики ожидают по-летнему тёплый апрель в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Согласно долгосрочному прогнозу авторитетного норвежского метеосервиса YR.no, второй месяц весны принесёт в Ленобласти долгожданную плюсовую температуру, но вместе с тем и первые настоящие дожди.
Так, по прогнозу норвежских метеорологов, большая часть Ленобласти ощутит на себе первые веяния лета уже к середине апреля, когда температура воздуха в дневные часы начнёт прогреваться до +14 — +16 градусов. Однако природа напоминает жителям региона, что до лета ещё месяц: по ночам будет по-прежнему свежо. В среднем температура воздуха ночью в апреле будет едва превышать +2 градуса, а иногда и вовсе опускаться ниже нуля на несколько позиций.
Одним из самых тёплых дней ожидается воскресенье, 15 апреля: синоптики прогнозируют в этот день повышение температуры утром до +7 и в течение дня до +17. Примечательно, что вместе с этим теплом во второй половине апреля в регионе появятся и дожди.
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