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МЧС считает человеческий фактор и сильный ветер основными причинами лесных пожаров в ДФО
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МЧС считает человеческий фактор и сильный ветер основными причинами лесных пожаров в ДФО 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Главными причинами распространения пожаров в регионах Дальнего Востока являются сильный ветер и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службах региональных управлений МЧС.
«Одним из основных потенциальных источников природных пожаров является незатушенный костер», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. За прошедшие сутки в регионе огонь прошел 2,2 тыс. га.
Пожароопасный сезон начался и в Еврейской автономной области (ЕАО). Как сообщил начальник регионального главка МЧС Роман Бойко, в области зарегистрировали 27 лесных пожаров, площадь которых превышает 300 га. По его словам, распространению огня в регионе способствуют люди, которые жгут сухую траву, а также порывистый ветер. Бойко добавил, что пожарная инспекция проводит ежедневные профилактические рейды в населенных пунктах, в рамках которых гражданам разъясняют требования законодательства о запрете сжигания сухой травы. «К данной работе привлекаются полицейские, волонтеры, а также старосты поселений», — добавили в пресс-службе управления.
За минувшие сутки в регионах Дальнего Востока действовали 53 возгорания. Самые сильные пожары зарегистрировали в Амурской области, где выгорело 18,9 тыс. га.
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