МЧС считает человеческий фактор и сильный ветер основными причинами лесных пожаров в ДФО

Главными причинами распространения пожаров в регионах Дальнего Востока являются сильный ветер и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службах региональных управлений МЧС.

«Одним из основных потенциальных источников природных пожаров является незатушенный костер», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю . За прошедшие сутки в регионе огонь прошел 2,2 тыс. га.

Пожароопасный сезон начался и в Еврейской автономной области (ЕАО). Как сообщил начальник регионального главка МЧС Роман Бойко, в области зарегистрировали 27 лесных пожаров, площадь которых превышает 300 га. По его словам, распространению огня в регионе способствуют люди, которые жгут сухую траву, а также порывистый ветер. Бойко добавил, что пожарная инспекция проводит ежедневные профилактические рейды в населенных пунктах, в рамках которых гражданам разъясняют требования законодательства о запрете сжигания сухой травы. «К данной работе привлекаются полицейские, волонтеры, а также старосты поселений», — добавили в пресс-службе управления.