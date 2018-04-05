Военную технику планируют использовать для эвакуации курганцев

Эвакуацию курганцев в случае подтопления отдельных районов весной могут провести с использованием военных машин-амфибий, сообщают в АО «Водный союз».

К устранению возможных нештатных ситуаций в период паводка готовы 19 аварийных бригад слесарей. Для контроля качества поступающей в дома курганцев воды во время половодья специалисты увеличат частоту отбора проб.