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Военную технику планируют использовать для эвакуации курганцев
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Военную технику планируют использовать для эвакуации курганцев 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Эвакуацию курганцев в случае подтопления отдельных районов весной могут провести с использованием военных машин-амфибий, сообщают в АО «Водный союз».
К устранению возможных нештатных ситуаций в период паводка готовы 19 аварийных бригад слесарей. Для контроля качества поступающей в дома курганцев воды во время половодья специалисты увеличат частоту отбора проб.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что при сохранении средних температур в марте-апреле уровень воды в реках Курганской области не превысит средних многолетних показателей, а в отдельных водоёмах будет даже ниже, чем обычно. Однако метеорологи не исключают, что в случае медленного таяния льда и обильных дождей весной вода всё же подтопит низинные участки местности. На многих водоёмах для предупреждения опасности уже распилили лёд.
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