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Когда менять зимнюю шину на летнюю?
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Когда менять зимнюю шину на летнюю? 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Торопиться с заменой зимней резины не следует
В ГИБДД по РТ корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили, что сроки замены шин законом не регламентируются. В техническом регламенте таможенного союза прописано лишь, что «запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)», равно как и «запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)». Про весенние-осенние месяцы в регламенте ничего не сказано.
«Переобуваться» каждому водителю стоит на свое усмотрение. Но инспекторы ГИБДД не рекомендуют менять зимнюю шину слишком рано: в начале апреля погода не устойчивая, за пределами городов местами гололедица, снег. Лучше перестраховаться и «переобуться» в конце апреля, ближе к маю», — отметили в пресс-службе ГИБДД по РТ.
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