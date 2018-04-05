В Челябинскую область придёт сильный снег с дождём

Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды и снег с дождём. На трассах образуется гололёд, предупредили в управлении дорог «Южный Урал» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

— Ночью и днём 6 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог гололедица, — сообщила пресс-секретарь управления дорог «Южный Урал» Татьяна Денисова

По данным синоптиков, ночью в пятницу, 6 апреля, температура воздуха на Южном Урале опустится до -5. Будет облачно, местами пройдёт снег с дождём. Ветер северо-восточный 5-10 м/c, отдельные порывы до 15м/c.

В субботу, 7 апреля, ожидается дождь. Днём воздух прогреется до +3, +8. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.

Челябинске предстоящей ночью ожидается 0, -2, днём до +2, +4. Временами будет идти дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/c. Суббота пройдёт без осадков. Столбик термометра поднимется до +4, +6.

Раннее утро четверга, 5 апреля, встретило челябинцев густой пеленой. Горожане гадают, туман это был или смог. По словам синоптиков челябинского Гидрометцентра, это и то, и другое. Режим неблагоприятных метеоусловий продержится в Челябинске до вечера. А к концу дня в регион должен прийти циклон.