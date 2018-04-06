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Шнур — Ефремову: «Ты в Самаре ты украл мою роль!»
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Шнур — Ефремову: «Ты в Самаре ты украл мою роль!» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«Во время спектакля я Ефремову так и сказал, — ты в Самаре украл мою роль!» — подписал фотографию Шнуров.
Пост три дня набрал больше 100 тысяч лайков. Поклонники творчества Сергея Шнурова пытались шутить в комментариях: «Да мы в Самаре привыкли только вас так слышать, а тут… неформат». «Да, в Самаре Михаил Олегович вас прям жестко подсидел». «В Самаре он импровизировал, но по сюжету роль была все-таки грустная — пьяный барин из захудалого рода, безысходность и злость. Твоя же роль — алкопозитивный чел».
Впрочем, судя по комментариям, далеко не все оценили шутку. «У Ефремова уже с алкоголем перебор, уже не пьяница-балагур», «Конечно, виновата акустика зала в Самаре и микрофоны. Но вот Ефремов не вызывает уважения. Вот, например, Басилашвили и Фрейндлих вызывают. А Ефремов живет в свое удовольствие, и пусть живет»…
Напомним, в среду, 7 марта, на сцене театра оперы и балета вместо пьесы нобелевского лауреата Гарольда Пинтера «Не становись чужим» Михаил Ефремов обматерил самарскую публику. Позже видео выходки Ефремова было опубликовано на канале «Волга Ньюс» в YouTube.
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