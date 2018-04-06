Шнур — Ефремову: «Ты в Самаре ты украл мою роль!»

«Во время спектакля я Ефремову так и сказал, — ты в Самаре украл мою роль!» — подписал фотографию Шнуров

Пост три дня набрал больше 100 тысяч лайков. Поклонники творчества Сергея Шнурова пытались шутить в комментариях: «Да мы в Самаре привыкли только вас так слышать, а тут… неформат». «Да, в Самаре Михаил Олегович вас прям жестко подсидел». «В Самаре он импровизировал, но по сюжету роль была все-таки грустная — пьяный барин из захудалого рода, безысходность и злость. Твоя же роль — алкопозитивный чел».

Впрочем, судя по комментариям, далеко не все оценили шутку. «У Ефремова уже с алкоголем перебор, уже не пьяница-балагур», «Конечно, виновата акустика зала в Самаре и микрофоны. Но вот Ефремов не вызывает уважения. Вот, например, Басилашвили и Фрейндлих вызывают. А Ефремов живет в свое удовольствие, и пусть живет»…