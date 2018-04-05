Сильный снегопад вновь обрушится на Карелию в выходные дни 

Гидрометцентр России предупреждает о непогоде на Северо-Западе России.
Карелия вновь попала в бюллетень неблагоприятных погодных явлений, который ежедневно готовит Гидрометцентр России.
Северо-Западный федеральный округ. 7 апреля в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и в Карелии сильные осадки (снег, мокрый снег),
— предупреждают синоптики.
Подробнее о погоде в выходные дни и на следующей неделе в Карелии читайте на нашем портале в пятницу, 6 апреля.
По материалам: ptzgovorit.ru