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Сильный снегопад вновь обрушится на Карелию в выходные дни
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Сильный снегопад вновь обрушится на Карелию в выходные дни 

Карельские вести 56 минут назад
Гидрометцентр России предупреждает о непогоде на Северо-Западе России.
Карелия вновь попала в бюллетень неблагоприятных погодных явлений, который ежедневно готовит Гидрометцентр России.
Северо-Западный федеральный округ. 7 апреля в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и в Карелии сильные осадки (снег, мокрый снег),
— предупреждают синоптики.
Подробнее о погоде в выходные дни и на следующей неделе в Карелии читайте на нашем портале в пятницу, 6 апреля.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Синоптики рассказали, когда в Карелию придет тепло Снегопад привел к задержке и отмене рейсов в Петрозаводске Дорожники вышли на улицы Петрозаводска в разгар начавшегося снегопада
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