Сильный снегопад вновь обрушится на Карелию в выходные дни

Гидрометцентр России предупреждает о непогоде на Северо-Западе России.

Карелия вновь попала в бюллетень неблагоприятных погодных явлений, который ежедневно готовит Гидрометцентр России.

Северо-Западный федеральный округ. 7 апреля в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и в Карелии сильные осадки (снег, мокрый снег),

— предупреждают синоптики.

Подробнее о погоде в выходные дни и на следующей неделе в Карелии читайте на нашем портале в пятницу, 6 апреля.