Солнечная и безветренная рабочая неделя ожидается в Краснодаре 

Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. До конца недели в краевой столице будет солнечно, без осадков и жарко. Во вторник днем температура воздуха прогреется до +23, прогнозируют северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать не более 2,9м/с.
По вечерам ещё прохладно — столбик ртутного термометра поднимется не выше отметки +10 градусов.
В среду днем будет ещё теплее, до +25. В четверг, 12 апреля немного усилится ветер. Его порывы могут достигать 4,8м/с. А вот в конце рабочей недели по данным сервиса «Яндекс Погода» краснодарцев ожидает небольшая облачность. В пятницу днем будет до +20.