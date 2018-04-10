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Солнечная и безветренная рабочая неделя ожидается в Краснодаре
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Солнечная и безветренная рабочая неделя ожидается в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. До конца недели в краевой столице будет солнечно, без осадков и жарко. Во вторник днем температура воздуха прогреется до +23, прогнозируют северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать не более 2,9м/с.
По вечерам ещё прохладно — столбик ртутного термометра поднимется не выше отметки +10 градусов.
В среду днем будет ещё теплее, до +25. В четверг, 12 апреля немного усилится ветер. Его порывы могут достигать 4,8м/с. А вот в конце рабочей недели по данным сервиса «Яндекс Погода» краснодарцев ожидает небольшая облачность. В пятницу днем будет до +20.
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