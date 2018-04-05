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Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Краснодаре
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Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 апр. — Новая Кубань. В предстоящее воскресенье Православный мир отмечает Пасху — главный христианский праздник. Как правило, в этот день на Кубани солнечно и без осадков. В этом году исключений не будет. Как сообщают синоптики, 8 апреля в Краснодаре температура воздуха прогреется до +19°С, в субботу — до +20°С. Дожди не прогнозируются. Даже ночью отметки термометров опустятся незначительно — до +11°С. Ветер северо-восточного направления с порывами 6 м/с.
Следующая после Пасхи неделя также будет безоблачной, небольшие осадки ожидаются в краевой столице лишь к пятнице, 13 апреля.
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