Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Краснодаре

Краснодар . 5 апр. — Новая Кубань. В предстоящее воскресенье Православный мир отмечает Пасху — главный христианский праздник. Как правило, в этот день на Кубани солнечно и без осадков. В этом году исключений не будет. Как сообщают синоптики, 8 апреля в Краснодаре температура воздуха прогреется до +19°С, в субботу — до +20°С. Дожди не прогнозируются. Даже ночью отметки термометров опустятся незначительно — до +11°С. Ветер северо-восточного направления с порывами 6 м/с. Следующая после Пасхи неделя также будет безоблачной, небольшие осадки ожидаются в краевой столице лишь к пятнице, 13 апреля.