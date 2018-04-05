Астрономы наблюдали «холодный фронт» в Скоплении Персея

Рентгеновский космический телескоп Chandra наблюдал колоссальный «холодный фронт» в Скоплении Персея. Структура, растянувшаяся на целых два миллиона световых лет, остается стабильной более пяти миллиардов лет (она старше Солнечной системы) и движется на скорости почти 500 тысяч км/ч. Об этом Стивен Уолкер (Stephen Walker) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Скопления галактик — одни из самых массивных элементов крупномасштабной структуры Вселенной. Гравитация удерживает вместе сотни, а в случае Скопления Персея — многие тысячи отдельных галактик. Центральное ядро Персея содержит массу, которая в сотни раз больше Млечного Пути, и окружено чрезвычайно разреженным газовым облаком, раскаленным до 80 миллионов градусов Цельсия.

Еще в 2012 году в этом газе заметили быстродвижущийся «холодный фронт», температура которого не превышала 30 миллионов градусов Цельсия. С земной погодой он имеет мало общего: структура образовалась в ходе тесного взаимодействия тяжелого ядра Персея с менее массивным скоплением. При его пролете поблизости от ядра вытянулся длинный «мостик» газового облака, который закрутился быстро расширяющейся спиралью.

©Chandra X-ray Observatory

Понятно, что движение «холодного фронта» сопровождается турбулентными явлениями, сложными взаимодействиями с газовыми облаками и сверхмассивной черной дырой галактики, расположенной в центре Скопления Персея. Тем не менее новые наблюдения показали, что структура остается стабильной исключительно долго и сохраняет ярко выраженный фронт.

©NASA/CXC/GSFC/S.Walker, ESA/XMM, ESA/ROSAT

Эта устойчивость, видимо, связана с действием магнитных полей «холодного фронта», которые служат ему защитой от неспокойных внешних сил. По оценкам ученых, сила их на порядок выше, чем у магнитных полей окружающих его газовых облаков, — хотя и в миллионы раз слабее, чем у обычных магнитов на наших холодильниках.