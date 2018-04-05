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На Башкирию надвигается каспийский циклон
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На Башкирию надвигается каспийский циклон 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Синоптики, составляя прогноз погоды, увидели, что с юга страны — со стороны Каспийского моря надвигается циклон.
Метеорологи заканчивают составление прогнозов на завтра. Ожидается, что циклон накроет Башкирию сегодня вечером, на дорогах республики ожидается ухудшение видимости.
— Циклон будет не очень активный, но стоит ожидать выпадения осадков различной эффективности, — сообщили в Башгидромете.
Возможен сильный снег вечером и ночью. Автомобилистам необходимо быть осторожнее на дорогах, выезжая за город. Ufa1 уточняет подробную информацию о циклоне.
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