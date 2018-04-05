На Башкирию надвигается каспийский циклон

Синоптики, составляя прогноз погоды, увидели, что с юга страны — со стороны Каспийского моря надвигается циклон.

Метеорологи заканчивают составление прогнозов на завтра. Ожидается, что циклон накроет Башкирию сегодня вечером, на дорогах республики ожидается ухудшение видимости.

— Циклон будет не очень активный, но стоит ожидать выпадения осадков различной эффективности, — сообщили в Башгидромете.

Возможен сильный снег вечером и ночью. Автомобилистам необходимо быть осторожнее на дорогах, выезжая за город. Ufa1 уточняет подробную информацию о циклоне.