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Просто денег нет: власти рассказали, почему не убрали опасную ледяную колею на Кубовой
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Просто денег нет: власти рассказали, почему не убрали опасную ледяную колею на Кубовой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Опасный участок дороги в микрорайоне «Стрижи» в Калининском районе Новосибирска, на который жаловался один из местных жителей, не вошёл в перечень обслуживаемых мэрией из-за недостатка денег. В мэрии объяснили, что лимиты финансирования обслуживающей дорогу компании были ограничены.
Опасный проезд тянется между детским садом и спортивной площадкой от дома на улице Кубовая, 105 до дома 107. В конце прошлой недели новосибирцу Алексею Главатскому удалось снять, как заскользивший на ледяной колее грузовик едва не задел идущую мимо девушку. В мэрии ему сообщили, что участок относится к муниципальным и обслуживается МКУ «Центральное».
«В связи с ограничением лимитов бюджетного финансирования данный муниципальный участок не вошёл в перечень территорий Заельцовского района города Новосибирска, обслуживаемых МКУ «Центральное», финансируемых за счёт средств городского бюджета, на 2018 год», — говорится в ответе из администрации Центрального округа Новосибирска на запрос НГС.
В ответе также указано, что на момент визуального осмотра сотрудниками администрации округа у дороги было удовлетворительное санитарное состояние: колеи высотой больше 5 см они не обнаружили. Когда проводился осмотр, корреспонденту НГС не уточнили, но признали, что 3 апреля осмотрели участок снова и выявили слой наледи после таяния снега, вывоз которого отсюда не предусмотрен.
«В связи с этим при установлении постоянных положительных температур силами МКУ «Центральное» будет повторно проведена механизированная уборка проезда. Запланированный срок проведения работ — до 15.04.2018», — пообещали в мэрии.
Ранее синоптики сообщили, что ожидают плюсовой температуры с 6 апреля, и в течение месяца она составит в среднем +1…+3 градуса днём, но ночами может опускаться до –14.
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