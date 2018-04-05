Вильфанд опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России 

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о возможном повторении пожароопасной ситуации 2010 года этим летом.
Как отметил Вильфанд, это не соответствует действительности.
«Я нигде этого не говорил. Такого не может сказать ни один метеоролог», — заявил он.
В 2010 году в европейской части России в течение всего летнего периода сохранялись высокие температуры воздуха, приведшие к повышению пожарной опасности. Аномальная жара вызвала торфяные пожары в Московской области и смог в Москве.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что Росгидрометцентр рекомендует населению защищаться от солнца.