Вильфанд опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о возможном повторении пожароопасной ситуации 2010 года этим летом.

Как отметил Вильфанд, это не соответствует действительности.

«Я нигде этого не говорил. Такого не может сказать ни один метеоролог», — заявил он.

В 2010 году в европейской части России в течение всего летнего периода сохранялись высокие температуры воздуха, приведшие к повышению пожарной опасности. Аномальная жара вызвала торфяные пожары в Московской области и смог в Москве