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Вильфанд опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России
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Вильфанд опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о возможном повторении пожароопасной ситуации 2010 года этим летом.
Как отметил Вильфанд, это не соответствует действительности.
«Я нигде этого не говорил. Такого не может сказать ни один метеоролог», — заявил он.
В 2010 году в европейской части России в течение всего летнего периода сохранялись высокие температуры воздуха, приведшие к повышению пожарной опасности. Аномальная жара вызвала торфяные пожары в Московской области и смог в Москве.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что Росгидрометцентр рекомендует населению защищаться от солнца.
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