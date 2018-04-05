Синоптики: В России может повториться аномально жаркое лето 2010-го

Роман Вильфанд. Метеорологи предупредили россиян о возможной угрозе повторения в этом году аномально жаркого лета 2010-го. Как сообщают argumenti.ru, с таким заявлением выступил глава Гидрометцентра РФ

Специалист подчеркнул, что в мае, а также в первый месяц лета на большей части территории страны — из-за достаточно высоких температур и небольшого количества осадков — возможно возникновение пожаров. Роман Вильфанд не исключил, что могут повториться события восьмилетней давности, когда аномальная жара стала причиной серьёзных пожаров на территории Центральной России.

Между тем, как напоминает RT, синоптики заявили, что к Пасхе в столичном регионе может потеплеть до +13. В отдельных районах температура будет приближаться к отметке в 15-ть градусов выше ноля.