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В субботу в Подмосковье ожидается усиление ветра до 18 м/с
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В субботу в Подмосковье ожидается усиление ветра до 18 м/с 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в субботу, 7 апреля, с порывами до 18 м/с.
"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля по Московской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра 7-12 м/с, с порывами до 13-18 м/с", — сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Спасатели советуют обходить шаткие строения и не укрываться от ветра под деревьями, а также парковать автомобили в гараже. Водителям рекомендуют во время непогоды соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 5 источников 
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