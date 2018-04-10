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Москвичей ждет резкая смена погоды
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Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТАСС
Метеорологи отметили, что теплая погода вернется в столицу уже во второй половине недели.
По прогнозам метеорологов, жителей столицы ожидает резкое похолодание уже вечером во вторник. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».
Согласно данным синоптиков, вечером 10 апреля столбик термометра резко опустится до отметки +2…+4 градуса. При этом в Подмосковье температура составит от 0 до +5 градусов. Метеорологи также предупредили жителей Московской области о кратковременных ливнях и порывистом ветре до 10 метров в секунду.
Вместе с тем отмечается, что непродолжительные осадки также возможны и утром в среду, 11 апреля. Так, в Москве ожидается до +7…+9 градусов тепла, а в Подмосковье столбик термометра поднимется до +6…+11 градусов.
Однако, по прогнозам синоптиков, теплая погода вернется в столицу уже в четверг. Так, воздух прогреется до +13 градусов, при этом осадков не ожидается. Как сообщают метеорологи, в выходные в столице будет +13…+15 градусов, а в области +11…+16.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда надо менять зимнюю резину.
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