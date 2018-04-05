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Грозит ли Коми паводок?
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Грозит ли Коми паводок? 

АиФ Пермь 26 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Начало апреля, а весной и не пахнет. Что обещают метеорологи? Каким будет паводок?
«Весна ожидается поздняя. Положительной среднесуточная температура станет только в третьей декаде апреля. Это позже средних многолетних сроков на 10-14 дней для юга, и на 5-7 дней для центра и севера региона, — отвечает нач. Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РК Олег Козел. — Толщина льда на реках небольшая — на 10-20 см меньше средних многолетних значений. Но, учитывая сложившиеся условия, вскроются они также позже обычного на 5-7 дней. Вероятность ледяных заторов ниже средней. Максимальные уровни воды ожидаются на 30-80 см выше среднегодовых показателей. При дружном развитии весенних процессов — одновременном таянии снега, ледоходе и осадках — вода может подняться до 50-250 см. Поэтому в Коми существует угроза подтопления населённых пунктов на Усе и нижней Печоре».
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