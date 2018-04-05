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Ледовая переправа через Суру Наваты — Шумерля закрыта с 4 апреля
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Ледовая переправа через Суру Наваты — Шумерля закрыта с 4 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Ледовая переправа через Суру между селом Наваты в Нижегородской области и городом Шумерля в Республике Чувашия закрыта с 4 апреля.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Управления МЧС по Нижегородской области, это сделано в связи с частичным разрушением ледового покрова и резким выступлением воды на ледовый покров, а также повышением температуры воздуха.
На съездах на ледовый покров администрацией Пильнинского района созданы искусственные препятствия, а на подъезде к переправе выставлены знаки о запрете движения транспортных средств.
Следует отметить, что эта ледовая переправа была единственной, действовавшей в Нижегородской области.
Фото: Управление МЧС по Нижегородской области
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