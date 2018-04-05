Закрыта ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией 

Автомобильная ледовая переправа на реке Сура Наваты (Нижегородская область) — Шумерля (Республика Чувашия) закрыта с 4 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Решение принято ввиду повышения температуры воздуха, частичного разрушения ледового покрова и резкого выступления воды на ледовый покров.
Администрация Пильнинского района Нижегородской области на съездах на ледовый покров созданы искусственные препятствия, на подъезде к переправе выставлены запрещающие знаки о запрете движения транспортных средств.
Это была единственная автомобильная ледовая переправа в Нижегородской области.
Фото: 52.mchs.gov.ru.