Усиление ветра, снег и поземки ожидаются на территории Иркутской области в ряде районов

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля местами по области ожидается западный, северо-западный ветер до 12-17 м/с, снег,

поземки. На дорогах области снежный накат, гололедица. В горах

Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

При ухудшении видимости из-за осадков и поземки водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую,

чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте дистанцию,

проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Туристическим группам рекомендуется воздержаться от выхода в горы в условиях высокой лавинной опасности.

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