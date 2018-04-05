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Усиление ветра, снег и поземки ожидаются на территории Иркутской области в ряде районов
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Усиление ветра, снег и поземки ожидаются на территории Иркутской области в ряде районов 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По информации Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля местами по  области ожидается западный, северо-западный ветер до 12-17 м/с, снег,
поземки. На дорогах области снежный накат, гололедица. В горах
Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
При ухудшении видимости из-за осадков и  поземки водителям автотранспорта не следует развивать скорость большую,
чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте дистанцию,
проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.
Туристическим группам рекомендуется воздержаться от выхода в горы в  условиях высокой лавинной опасности.
Если возникает угроза вашей жизни
либо вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону
пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
Хот: последние новости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды Минуты больше не нужны, когда есть интернет В период акции "Безопасный лед" закрыто 35 ледовых переправ и перекрыто 93 места возможного выезда автотранспорта на лёд
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