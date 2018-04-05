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Смог на Среднем Урале развеется к Пасхе
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Смог на Среднем Урале развеется к Пасхе 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловскую область окутал смог. С вечера 4 апреля в регионе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в атмосфере вредных примесей. Предприятиям рекомендовано снизить выбросы, а автомобилистам — пересесть на общественный транспорт.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, действие предупреждения продлится до вечера 7 апреля. Синоптики надеются, что к Пасхе, которая в этом году отмечается 8 апреля, ветер и осадки разгонят смог.
В ближайшие три дня днем воздух на Среднем Урале будет прогреваться до плюс 8-11 градусов. В пятницу и субботу местами возможны дожди, по ночам переходящие в снег.
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