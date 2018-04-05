В Сибири ожидается резкое ухудшение паводковой ситуации

КРАСНОЯРСК , 5 апр — РИА Новости . Резкое потепление местами, прогнозируемое в ближайшие дни на территории центральных регионов Сибири, приведет к интенсивному таянию снегов, вскрытию рек и осложнению паводковой ситуации, сообщает Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ

"В период с 6 по 9 апреля республик температура воздуха повысится до +10 +15 градусов, местами до +18, что вызовет интенсивное снеготаяние и разлив малых рек. В регионах возможны подтопления склоновыми стоками низменных участков местности, населённых пунктов, мостов и дорог.

Аэромобильные группировки и авиация МЧС России на территории Сибири переведены в режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Предупреждение о неблагоприятном гидрологическом прогнозе направлено в муниципалитеты и руководителям объектов экономики, рекомендовано предпринять меры профилактики подтоплений в жилье и на предприятиях жизнеобеспечения.