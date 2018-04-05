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В Сибири ожидается резкое ухудшение паводковой ситуации
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В Сибири ожидается резкое ухудшение паводковой ситуации 

РИА Новости 53 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Резкое потепление местами, прогнозируемое в ближайшие дни на территории центральных регионов Сибири, приведет к интенсивному таянию снегов, вскрытию рек и осложнению паводковой ситуации, сообщает Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ.
По его данным, осложнения возможны в республиках Алтай, Хакасия, Тыва, на территории Алтайского, Красноярского краёв, в Кемеровской области.
"В период с 6 по 9 апреля республик температура воздуха повысится до +10 +15 градусов, местами до +18, что вызовет интенсивное снеготаяние и разлив малых рек. В регионах возможны подтопления склоновыми стоками низменных участков местности, населённых пунктов, мостов и дорог.
Аэромобильные группировки и авиация МЧС России на территории Сибири переведены в режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.
Предупреждение о неблагоприятном гидрологическом прогнозе направлено в муниципалитеты и руководителям объектов экономики, рекомендовано предпринять меры профилактики подтоплений в жилье и на предприятиях жизнеобеспечения.
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