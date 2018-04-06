Ещё
МЧС рассказало о работе по укреплению берегов рек и мостов в Сибири
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС рассказало о работе по укреплению берегов рек и мостов в Сибири 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: tvtomsk.ru
КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Инженерные работы по укреплению берегов рек и мостовых опор на территориях, где из-за резкого потепления ожидается вскрытие рек и новая волна паводка, будут завершены к 10 апреля, сообщает Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ.
В четверг СРЦ предупредил, что в ближайшие дни на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое потепление местами до +18°C, что приведет к интенсивному таянию снегов, вскрытию рек и осложнению паводковой ситуации.
"Для снижения возможных негативных последствий от половодья и паводковых вод проведены все организационные мероприятия, а до 10 апреля будут завершены инженерные работы по укреплению берегов и мостовых опор, подсыпке защитных дамб и дорог, очистке ливневых и канализационных стоков, прежде всего, в удаленных поселениях со сложными логистическими условиями", — сообщает СРЦ МЧС.
По данным МЧС, аэромобильные группировки и авиация МЧС на территории Сибири приведены в режим повышенной готовности, механизм реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Сибирском региональном центре МЧС четко отработан.
РИА Новости: последние новости
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе В Киргизии задержали топ-менеджера, отвечавшего за модернизацию ТЭЦ На Колыме отменили занятия в начальной школе
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США413
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма155
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова21
Американка ловко проучила хамку в магазине40
Найдены домашние животные Скрипалей114
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение