МЧС рассказало о работе по укреплению берегов рек и мостов в Сибири

КРАСНОЯРСК , 6 апр — РИА Новости . Инженерные работы по укреплению берегов рек и мостовых опор на территориях, где из-за резкого потепления ожидается вскрытие рек и новая волна паводка, будут завершены к 10 апреля, сообщает Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС РФ

В четверг СРЦ предупредил, что в ближайшие дни на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое потепление местами до +18°C, что приведет к интенсивному таянию снегов, вскрытию рек и осложнению паводковой ситуации.

"Для снижения возможных негативных последствий от половодья и паводковых вод проведены все организационные мероприятия, а до 10 апреля будут завершены инженерные работы по укреплению берегов и мостовых опор, подсыпке защитных дамб и дорог, очистке ливневых и канализационных стоков, прежде всего, в удаленных поселениях со сложными логистическими условиями", — сообщает СРЦ МЧС.

По данным МЧС, аэромобильные группировки и авиация МЧС на территории Сибири приведены в режим повышенной готовности, механизм реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Сибирском региональном центре МЧС четко отработан.