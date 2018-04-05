Омичам советуют пока не переходить на летнюю резину

Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

Многие автомобилисты уже начали задумываться над тем, когда стоит поменять резину с зимней на летнюю. Однако торопиться с этим не стоит. Нужно удостовериться, что в ближайшее время не будет заморозков, и только потом «переобуваться».

«По информации УГИБДД России по Омской области, менять шины не рекомендуется, пока за окном нет стабильных +10 градусов и выше. Кроме того, погода в Сибири весной изменчива, и первое весеннее тепло может резко смениться снегопадами, метелью и гололедом. Чтобы езда была безопасной, необходимо всесторонне оценить ситуацию и действовать в соответствии с погодными условиями. Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днем машина стоит на стоянке — торопиться ставить летние шины не стоит, поскольку и в апреле бывают заморозки, следовательно — будет гололед», — рассказал первый заместитель директора департамента общественной безопасности администрации города Евгений Скрипкарев.

Отметим, что специалисты департамента советуют омичам самостоятельно следить за тем, насколько машина готова к погодным условиям.