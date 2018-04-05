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Омичам советуют пока не переходить на летнюю резину
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Омичам советуют пока не переходить на летнюю резину 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.
Многие автомобилисты уже начали задумываться над тем, когда стоит поменять резину с зимней на летнюю. Однако торопиться с этим не стоит. Нужно удостовериться, что в ближайшее время не будет заморозков, и только потом «переобуваться».
«По информации УГИБДД России по Омской области, менять шины не рекомендуется, пока за окном нет стабильных +10 градусов и выше. Кроме того, погода в Сибири весной изменчива, и первое весеннее тепло может резко смениться снегопадами, метелью и гололедом. Чтобы езда была безопасной, необходимо всесторонне оценить ситуацию и действовать в соответствии с погодными условиями. Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днем машина стоит на стоянке — торопиться ставить летние шины не стоит, поскольку и в апреле бывают заморозки, следовательно — будет гололед», — рассказал первый заместитель директора департамента общественной безопасности администрации города Евгений Скрипкарев.
Отметим, что специалисты департамента советуют омичам самостоятельно следить за тем, насколько машина готова к погодным условиям.
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