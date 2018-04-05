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Смог или туман? Утро четверга встретило челябинцев плотной пеленой
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Смог или туман? Утро четверга встретило челябинцев плотной пеленой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Утро четверга, 5 апреля, встретило челябинцев густой пеленой. Горожане гадают, туман это или смог. По словам синоптиков челябинского Гидрометцентра, это и то, и другое.
— Это туман. Тёплый фронт прошёл, и эти туманы были видны на картах, — рассказала 74.ru начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва. — Другое дело, что каждый туман является неблагоприятным условием, способствующим накоплению вредных веществ в воздухе. Тем более когда туманы, обычно и ветер слабый наблюдается, всё это относится к НМУ.
По прогнозам синоптиков, режим неблагоприятных метеоусловий продержится в Челябинске до вечера. А к концу дня в регион должен прийти циклон.
— Тёплый фронт уходит, ожидается приближение циклона с осадками, немного похолодает. Так что потепления в ближайшие дни не будет, — добавила Надежда Ячменёва.
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