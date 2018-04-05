В Кемеровской области ожидается первая волна паводка

Специалисты ожидают первую волну паводка в Кузбассе в ближайшие выходные.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, вскрытия рек еще не произошло, но в некоторых районах наблюдаются забереги, закраины и подвижка льда. К примеру, в поселке Мундыбаш Таштагольского района река Мундыбаш частично освободилась ото льда. В дальнейшем развитие паводковой ситуации будет зависеть от погодных условий. Гидрологи ожидают, что реки региона вскроются в ближайшие выходные.

На территории Кузбасса работают 47 гидропостов, они круглосуточно ведут наблюдение за паводковой ситуацией. Также специалисты группы контроля на юге области ежедневно исслудют русла рек и оценивают состояние ледового покрова.