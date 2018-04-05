Китай начинает искусственно увеличивать количество осадков на Тибетском нагорье

В планах у Китая , увеличить количество осадков на Тибетском нагорье Китай. Проект искусственного засева облаков должен исправить проблему нехватки воды в регионе.

Сеть камер сгорания уже установили на вершине Тибетских гор, которые позволят увеличить количество осадков в регионе до 10 млрд куб. м в год. Стоит отметить, что такие камеры сжигают твердое топливо и образуют йодистое серебро, которое при попадании в облака вызывает выпадение осадков в виде дождя и снега, сообщает South China Morning Post.

Как ранее писала «Русская планета», житель Замбии серьезно пострадал, но остался жив после прыжка в бассейн с тремя крокодилами. Инцидент произошел в зимбабвийском городе Виктория-Фолс . Мужчина приехал туда на свадьбу к своему другу. В бассейн с двухметровыми рептилиями он прыгнул, будучи сильно пьяным.

В результате борьбы с хищниками он лишился одной руки, получил переломы ребер и раны на голове. Спасли его двое местных жителей.