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Китай начинает искусственно увеличивать количество осадков на Тибетском нагорье
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Китай начинает искусственно увеличивать количество осадков на Тибетском нагорье 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
В планах у Китая, увеличить количество осадков на Тибетском нагорье Китай. Проект искусственного засева облаков должен исправить проблему нехватки воды в регионе.
Сеть камер сгорания уже установили на вершине Тибетских гор, которые позволят увеличить количество осадков в регионе до 10 млрд куб. м в год. Стоит отметить, что такие камеры сжигают твердое топливо и образуют йодистое серебро, которое при попадании в облака вызывает выпадение осадков в виде дождя и снега, сообщает South China Morning Post.
Как ранее писала «Русская планета», житель Замбии серьезно пострадал, но остался жив после прыжка в бассейн с тремя крокодилами. Инцидент произошел в зимбабвийском городе Виктория-Фолс. Мужчина приехал туда на свадьбу к своему другу. В бассейн с двухметровыми рептилиями он прыгнул, будучи сильно пьяным.
В результате борьбы с хищниками он лишился одной руки, получил переломы ребер и раны на голове. Спасли его двое местных жителей.
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