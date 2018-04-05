В Москве в четверг ожидается до +12°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +10 до +12°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снег в Москве может растаять уже к концу нынешней недели.

"В пятницу мы будем находиться в теплом секторе циклона, день выдастся погожим, а показатели термометров будут соответствовать норме климата начала мая. Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет", — сказал Тишковец.

По его словам, к выходным воздух успеет прогреться до +12 — 17°С.