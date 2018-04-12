Когда в Барнауле начнётся ремонт дорог?

В городе дороги почти высохли. Когда дорожники собираются начинать выполнять «планов громадьё»?

Если под громадьём планов подразумевается продолжение федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Барнаульской агломерации, то все контракты на выполнение соответствующих работ уже заключены. Напомним, ранее заместитель министра, начальник управления Минстройтранса региона Дмитрий Коровин сообщал, что в этом году в Барнауле планируется отремонтировать 42 улицы общей протяжённостью более 70 км. В Новоалтайске , входящем в агломерацию, предстоит ремонт восьми улиц; кроме того, в нормативное состояние приведут около 40 км дорог регионального значения.

Всего планируется провести 84 мероприятия на общую сумму 1,6 млрд рублей, уточняют в министерстве.

Работы начнутся, когда среднесуточная температура воздуха составит не менее +5 градусов и установятся благоприятные погодные условия. Все строительно-монтажные работы на дорогах краевой столицы должны быть завершены до 30 сентября.