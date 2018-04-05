«Ледяные горы» на озере Урунгу

Уезд Фухай /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля / Синьхуа / — Температура воздуха постепенно повышается, и на озере Урунгу в уезде Фухай /Бурултокай/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай / начал таять лед, раскалываясь на льдинки разного размера. Продолжительный сильный ветер прибивает их к берегу, они наслаиваются друг на друга и формируют «ледяные горы», которые простираются на расстояние более 10 км. (Синьхуа / Ху Хуху)

Уезд Фухай /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Температура воздуха постепенно повышается, и на озере Урунгу в уезде Фухай /Бурултокай/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ начал таять лед, раскалываясь на льдинки разного размера. Продолжительный сильный ветер прибивает их к берегу, они наслаиваются друг на друга и формируют «ледяные горы», которые простираются на расстояние более 10 км. (Синьхуа / Ху Хуху)

Уезд Фухай /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Температура воздуха постепенно повышается, и на озере Урунгу в уезде Фухай /Бурултокай/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ начал таять лед, раскалываясь на льдинки разного размера. Продолжительный сильный ветер прибивает их к берегу, они наслаиваются друг на друга и формируют «ледяные горы», которые простираются на расстояние более 10 км. (Синьхуа / Ху Хуху)

Уезд Фухай /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Температура воздуха постепенно повышается, и на озере Урунгу в уезде Фухай /Бурултокай/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ начал таять лед, раскалываясь на льдинки разного размера. Продолжительный сильный ветер прибивает их к берегу, они наслаиваются друг на друга и формируют «ледяные горы», которые простираются на расстояние более 10 км. (Синьхуа / Ху Хуху)

Уезд Фухай /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Температура воздуха постепенно повышается, и на озере Урунгу в уезде Фухай /Бурултокай/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ начал таять лед, раскалываясь на льдинки разного размера. Продолжительный сильный ветер прибивает их к берегу, они наслаиваются друг на друга и формируют «ледяные горы», которые простираются на расстояние более 10 км. (Синьхуа / Ху Хуху)

Уезд Фухай /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Температура воздуха постепенно повышается, и на озере Урунгу в уезде Фухай /Бурултокай/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ начал таять лед, раскалываясь на льдинки разного размера. Продолжительный сильный ветер прибивает их к берегу, они наслаиваются друг на друга и формируют «ледяные горы», которые простираются на расстояние более 10 км. (Синьхуа / Ху Хуху)

Уезд Фухай /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Температура воздуха постепенно повышается, и на озере Урунгу в уезде Фухай /Бурултокай/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ начал таять лед, раскалываясь на льдинки разного размера. Продолжительный сильный ветер прибивает их к берегу, они наслаиваются друг на друга и формируют «ледяные горы», которые простираются на расстояние более 10 км. (Синьхуа / Ху Хуху)