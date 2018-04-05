В Первомайском районе резко ухудшилась атмосфера: воздух стал опасен

Утром 5 апреля экспериментальный станции «Тион» зафиксировали в Первомайском районе Новосибирска вредный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов.

«Все люди должны избегать вдыхания такого воздуха. Он особенно опасен для людей с заболеваниями дыхательной и сердечной систем. Наиболее подверженным его негативному воздействию группам — детям и пожилым — следует по возможности оставаться в помещении», — предостерегает сервис CityAir.

В среднем по городу уровень загрязнений был 4 из 10 баллов — такое качество воздух, по оценке создателей сервиса вредно аллергикам.

Прогноз новосибирских метеорологов был более позитивным — уровень загрязнений должен был быть низким.

«5 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Состояние воздуха началось ухудшаться с начала недели. Если на выходных уровень загрязнений был 1 балл, то в начале этой неделе он уже был два балла.