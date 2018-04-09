Синоптики предупредили москвичей о заморозках во второй половине недели

Ночные заморозки ожидаются в столице во второй половине недели, сообщает Гидрометцентр России . При этом днем антициклональная погода будет способствовать постепенному прогреванию прохладной воздушной массы.

Сейчас, по данным синоптиков, погода в Москве соответствует третьей декаде апреля. В понедельник столбики термометров поднялись до плюс 17 градусов. Днем во вторник будет еще теплее, но уже вечером погода начнет быстро меняться и местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

В среду будет еще прохладнее — днем столбики термометров покажут 8–10 градусов, правда, такая температура как раз соответствует климатической норме. В ночь на четверг похолодает до -2… 0 градусов. В пятницу ночью ожидается -3… +2 градуса, днем будет +9… +14 градусов тепла. В субботу ночью прогнозируется -2… +3 градуса, а днем — до 11–16 градусов.

Ранее сообщалось, что 10 апреля воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов. Ожидается кратковременный дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду.