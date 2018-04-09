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Синоптики предупредили москвичей о заморозках во второй половине недели
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Синоптики предупредили москвичей о заморозках во второй половине недели 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Ночные заморозки ожидаются в столице во второй половине недели, сообщает Гидрометцентр России. При этом днем антициклональная погода будет способствовать постепенному прогреванию прохладной воздушной массы.
Сейчас, по данным синоптиков, погода в Москве соответствует третьей декаде апреля. В понедельник столбики термометров поднялись до плюс 17 градусов. Днем во вторник будет еще теплее, но уже вечером погода начнет быстро меняться и местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
В среду будет еще прохладнее — днем столбики термометров покажут 8–10 градусов, правда, такая температура как раз соответствует климатической норме. В ночь на четверг похолодает до -2… 0 градусов. В пятницу ночью ожидается -3… +2 градуса, днем будет +9… +14 градусов тепла. В субботу ночью прогнозируется -2… +3 градуса, а днем — до 11–16 градусов.
Ранее сообщалось, что 10 апреля воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов. Ожидается кратковременный дождь и ветер с порывами до 22 метров в секунду.
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